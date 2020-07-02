Terim'den Nagamoto'ya veda: Yolun açık olsun evlat!

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunun devre arasında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği, daha sonra bonservisini aldığı Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı kulübe duygusal bir biçimde veda etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda gözyaşlarını tutamayan Japon sol bek için teknik direktör Fatih Terim de özel olarak veda mesajı paylaştı.

Tecrübeli hoca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Yolun açık olsun evlat" ifadelerini kullandı.

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