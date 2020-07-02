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HaberlerGalatasaray Haberleri Terim'den Nagamoto'ya veda: Yolun açık olsun evlat!
02.07.2020 - 16:27 |

Terim'den Nagamoto'ya veda: Yolun açık olsun evlat!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün son antrenmanına çıkan Japon futbolcuya veda etti.

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Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunun devre arasında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği, daha sonra bonservisini aldığı Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı kulübe duygusal bir biçimde veda etti.

Terimden Nagamotoya veda: Yolun açık olsun evlat

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda gözyaşlarını tutamayan Japon sol bek için teknik direktör Fatih Terim de özel olarak veda mesajı paylaştı.

Tecrübeli hoca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Yolun açık olsun evlat" ifadelerini kullandı. 

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Terimden Nagamotoya veda: Yolun açık olsun evlat

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