Terlemeden tur yok

Rizespor’da ise Tomas hoca, Beşiktaş’a göre daha yedek bir kadro tercih etmişti.



Bazı maçlar o kadar kısır geçer ki, maç yazısını tamamlamak için zar zor dakika bulursunuz. Dünkü maçın ilk yarısında yazacak pozisyon bulmakta zorlandık! 33. dakikada N’Koudou’nun cılız şutu ile 38. dakikada Michalak’ın Utku’da kalan sert şutundan başka yazılacak bir şey yoktu.



İkinci yarıda da deyim yerindeyse pozisyon kuraklığı yaşanıyordu. 51. dakikada Larin’in altı pas üzerindeki vuruşu üst direkten dışarı çıktı. 64. dakikada ise Mensah’ın şutu auta gitti. Çaykur Rizespor da ikinci yarıda tur kapısını aralamaya çalıştı. 65’te Doğan Erdoğan’ın şutu az farkla dışarı çıktı. 81’de Larin’in şutu üstten auta çıktı. Maç adım adım uzatmaya gidiyor derken, sahneye Larin çıktı. Oğuzhan, 86. dakikada kullandığı köşe vuruşunu ön direkteki Necip’e gönderdi, Necip kafayla arka direğe aşırttı, Larin topu ağlara yollayarak Kartal’ı tura uçurdu.