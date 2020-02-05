Tesadüfün böylesi!

ONUR DİNÇER

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını Başakşehir’in dört puan ilerisinde zirvede tamamlayan Demir Grup Sivasspor, bu üstünlüğünün avantajını tam olarak kullanamasa da, 20. haftayı yine de lider olarak geçmeyi bildi. İstanbul ekibinin iki, bir maçı eksik Trabzonspor’un üç puan ilk sıradaki yerini korudu.

Sezonun ikinci yarısı, şampiyonluk şarkıları söylemeye erken başlayan kırmızı-beyazlılar için beklediği gibi olmadı. Birinci maçında deplasmanda Beşiktaş’ı mağlup etmesi, ilk yarıdaki başarılı performansının süreceğinin ve ipi göğüsleyeceğinin işareti olarak gösterilen Rıza Çalımbay’ın öğrencileri sonrasında ummadığı kayıplar yaşadı.

İlk olarak sahasında Çaykur Rizespor ile, yenilgiden uzatma dakikalarında kurtularak berabere kalan Sivasspor, ardından bu kez deplasmanda duvara tosladı. Gaziantep’e 5-1 yenilerek bu sezonun en ağır yenilgisini yaşadı. Bu gelişmenin sonrasında ortaya çıkan tablo, Sivas’ın şampiyonluk mücadelesi verdiği ancak kupayı son anda Beşiktaş’a kaptırdığı dönemi akıllara getirdi.

2008-09 sezonunda Sivasspor, ligin ilk yarısını yine lider tamamlamış ve yine içinde bulunduğumuz sezondaki gibi ikinci yarının ilk üç maçının ikisinde puan kaybı yaşamıştı. Kayseri ile Bursaspor maçlarında yitirdiği 4 puan Yiğido’ya ağır bir darbe indirmiş, şampiyon Beşiktaş olmuştu.

Puanda da aynı tablo

Sivasspor 2008-09 sezonunun 20. haftasını Trabzonspor ile aynı puanda averajla lider geçmişti. Y.Malatyaspor maçı ertelenen bordo-mavililer o maçı kazanırsa yine Sivasspor ile puanları eşitleyecek.

Sivasspor çalışmalara devam ediyor