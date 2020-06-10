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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Test pozitif çıktı, Manchester United - Stoke City maçı iptal edildi!
10.06.2020 - 00:17 |

Test pozitif çıktı, Manchester United - Stoke City maçı iptal edildi!

Premier Lig'de Manchester United ile Stoke City arasında oynanması beklenen hazırlık maçı iptal edildi. Maç öncesi menajer Michael O'Neill'ın testinin pozitif çıkması endişe yarattı.

Test pozitif çıktı, Manchester United - Stoke City maçı iptal edildi!
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Koronavirüs arasının ardından tüm ligler geri dönüş için hazırlanırken, İngiltere'de Manchester United ile Stoke City'nin oynayacağı hazırlık maçı öncesinde endişe verici bir olay yaşandı

Manchester United'ın idman sahasında iki takım hazırlık maçında karşılaşacakken, mücadelenin hemen öncesinde iki takıma koronavirüs testleri yapıldı. Stoke City'de bir kişinin testinin pozitif çıkmasıyla karşılaşma iptal edildi.

Michael O'Neill olduğu açıklandı
Stoke City pozitif test sonucunun menajer Michael O'Neill'a ait olduğunu açıkladı.

Manchester United yetkililerinin, oyuncuların arasında bir temas olmadığını söylediği belirtilse de, futbolcuların oldukça endişeli olduğu kaydedildi.

Test pozitif çıktı, Manchester United - Stoke City maçı iptal edildi

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