Test skandalı! Ucuz olsun diye...

Beşiktaş’ın bugünkü rakibi Fraport TAV Antalyaspor öldü öldü dirildi. Kovid 19 için teste giren kırmızı-beyazlıların bir günlük çilesi mutlu sonla bitti.

İstanbul’da oynanacak maç öncesinde zorunlu olarak koronavirüs testine girecek olan Antalyaspor’da yönetim, her zaman yaptırdığı hastane yerine, daha ucuz bulduğu ancak akredite olmayan bir sağlık kuruluşunu tercih etti.

İlk yapılan testler sonucunda 46 kişilik kafilede 41 pozitif sonuç görüldü. Bunun üzerine ikinci kez teste giren teknik heyet, futbolcu ve personelde bu kez 40 pozitif çıktı.

Sonuçlarda tutarsızlık olduğunu düşünen Antalyaspor, 3. kez Kovid-19 testi yaptırma kararı aldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Isparta Süleyman Demirel Hastanesi Laboratuvarı’nın test sonuçlarının uyuşmasının ardından kulüp, bir futbolcu ve bir personelde Kovid-19 tespit edildiğini, bu isimlerin ise izolasyona alındığını açıkladı.

Fraport TAV Antalyaspor kafilesi, Beşiktaş maçı için gece yarısı özel bir uçakla İstanbul’a gitti.