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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Tevfik: Kasımpaşa'yı yenip ligde kalacağız
06.05.2014 - 15:10 | | RİZE (AA)

Tevfik: Kasımpaşa'yı yenip ligde kalacağız

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Orta saha oyuncusu Tevfik Köse, "Kasımpaşa deplasmanında iyi mücadele ederek üç puanı alıp ligde kalacağımıza inanıyorum" dedi.

Tevfik: Kasımpaşa'yı yenip ligde kalacağız
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Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Engin Baytar, Aykut Demir, Kıvanç Karakaş ile tedbir amaçlı dinlendirilen kaleci Serkan Kırıntılı katılmadı.

Sakatlığı bulunan Ali Adnan takımdan ayrı koşarken, kaleci Eray Birniçan salonda çalıştı. Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Kaleciler takımdan ayrı çalışma yaptı.

İdman öncesinde gazetecilere açıklama yapan orta saha oyuncusu Tevfik Köse, ligde alt sıralardaki takımların kaderinin bu hafta kesinleşebileceğini belirterek, "Ligde kalma yarışında Kasımpaşa karşısında çok zor bir maça çıkacağız. Bizim için ölüm kalım maçı. Her şey elimizde. Hiç kimseye, takımın alacağı puana bağlı değiliz. İyi olan da bu. Kasımpaşa deplasmanında iyi mücadele ederek üç puanı alıp ligde kalacağımıza inanıyorum" dedi.

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