Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden Nihat Özdemir'e ziyaret
10.02.2021 - 17:33 | | AA

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden Nihat Özdemir'e ziyaret

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden Nihat Özdemir'e ziyaret
ABONE OL

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar ve genel sekreter Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Ziyarette TFF Başkanı Nihat Özdemir'e, Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından teşekkür plaketi ve forma takdim edildiği aktarıldı.

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden Nihat Özdemire ziyaret

    Mourinho'nun kamerasından West Bromwich Albion galibiyeti
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden Nihat Özdemir'e ziyaret
      TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden Nihat Özdemir'e ziyaret
    2. Arda Turan'ın cezası belli oldu
      Arda Turan'ın cezası belli oldu
    3. Denizlispor'da atamalar gerçekleşti!
      Denizlispor'da atamalar gerçekleşti!
    4. Samsunspor iyi sonuçtan umutlu!
      Samsunspor iyi sonuçtan umutlu!
    5. Çebi'nin yardımcıları belli oldu
      Çebi'nin yardımcıları belli oldu
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic zorlansa da Avustralya Açık'ta 3. tura çıktı

    Djokovic zorlansa da Avustralya Açık'ta 3. tura çıktı

    "Hışman Çizik Fair-Play ödülüne aday gösterilmeli"

    "Hışman Çizik Fair-Play ödülüne aday gösterilmeli"

    Altay'da Osman Özköylü dönemi

    Altay'da Osman Özköylü dönemi

    Mauricio Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

    Mauricio Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet