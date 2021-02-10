TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden Nihat Özdemir'e ziyaret

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar ve genel sekreter Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Ziyarette TFF Başkanı Nihat Özdemir'e, Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından teşekkür plaketi ve forma takdim edildiği aktarıldı.