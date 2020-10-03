TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3
TFF 1. Lig’in 4. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Özer’in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Burak Altıparmak’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
9. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen İsmail Çokçalış’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Haydar’ın müdahalesine meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
11. dakikada sağ kanattan Recep’in ortasında topla buluşan Burak Kapacak’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
20. dakikada Tuzlaspor’un baskı sonucu kazandığı topta pası alan Thuram’ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
49. dakikada Gökcan’ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucunda kazanılan penaltıda topun başına geçen Erdem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3
67. dakikada sağ taraftan Gökcan’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Özgür Can’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3
Bursaspor, Tuzlaspor'a Hazırlanıyor