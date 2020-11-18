TFF 1. Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'de 10. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler aÃ§Ä±klandÄ±.Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 10. hafta mÃ¼sabakalarÄ±nda gÃ¶rev alacak hakemler ÅŸunlar:
21 KasÄ±m Cumartesi:
13.30 AltÄ±nordu-Ä°stanbulspor: Suat ArslanboÄŸa
13.30 BeypiliÃ§ Boluspor-Ankaraspor: Volkan Bayarslan
16.00 Bursaspor-Adanaspor: Serkan Tokat
19.00 Giresunspor-YÄ±lport Samsunspor: Burak Pakkan
22 KasÄ±m Pazar:
13.30 Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼-Akhisarspor: Arda KardeÅŸler
16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor: Mustafa Ã–ÄŸretmenoÄŸlu
19.00 Adana Demirspor-EskiÅŸehirspor: Alper Ulusoy
23 KasÄ±m Pazartesi:
19.00 Menemenspor-Altay: Emre KargÄ±n
19.00 Aydeniz Et BalÄ±kesirspor-Bereket Sigorta Ãœmraniyespor: Cihan AydÄ±n