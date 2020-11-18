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18.11.2020 - 13:26 | | Â  ANKARA (AA)

TFF 1. Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 10. hafta maÃ§larÄ±nÄ± yÃ¶netecek hakemler aÃ§Ä±klandÄ±.Â

TFF 1. Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu
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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 10. hafta mÃ¼sabakalarÄ±nda gÃ¶rev alacak hakemler ÅŸunlar:

21 KasÄ±m Cumartesi:

13.30 AltÄ±nordu-Ä°stanbulspor: Suat ArslanboÄŸa

13.30 BeypiliÃ§ Boluspor-Ankaraspor: Volkan Bayarslan

16.00 Bursaspor-Adanaspor: Serkan Tokat

19.00 Giresunspor-YÄ±lport Samsunspor: Burak Pakkan

22 KasÄ±m Pazar:

13.30 Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼-Akhisarspor: Arda KardeÅŸler

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor: Mustafa Ã–ÄŸretmenoÄŸlu

19.00 Adana Demirspor-EskiÅŸehirspor: Alper Ulusoy

23 KasÄ±m Pazartesi:

19.00 Menemenspor-Altay: Emre KargÄ±n

19.00 Aydeniz Et BalÄ±kesirspor-Bereket Sigorta Ãœmraniyespor: Cihan AydÄ±n

TFF 1. Ligde 10. hafta hakemleri belli oldu

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