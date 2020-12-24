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24.12.2020 - 10:50 | | AA

TFF 1. Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor

Haftanın açılış maçında Altay, yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırlayacak

TFF 1. Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor
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Haftanın açılış karşılaşmasında Altay, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

26 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Vefa)

13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

27 Aralık Pazar:

13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)

16.00 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

TFF 1. Ligde 16. haftanın perdesi açılıyor

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