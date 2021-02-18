TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 22. hafta, yarın oynanacak üç maçla başlayacak.
Ligde yarın Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Altay maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)
16.00 Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)
20 Şubat Cumartesi:
13.30 Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)
16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Giresunspor-Ankaraspor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21 Şubat Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Stadı henüz belli değil)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirpor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)