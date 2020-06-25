TFF 1. Lig'de 30. haftanÄ±n perdesi açÄ±lÄ±yor
TFF 1. Lig'de 30. hafta yarÄ±n yapÄ±lacak iki maÃ§la baÅŸlayacak.
Ligde haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ mÃ¼sabakalarÄ±nda Bursaspor ile Adanaspor, AltÄ±nordu ile KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Ä°ki mÃ¼sabaka da saat 20.00'de baÅŸlayacak.
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re TFF 1. Lig'de 30. haftanÄ±n mÃ¼sabaka programÄ± ÅŸÃ¶yle:
YarÄ±n:
20.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye)
20.00 AltÄ±nordu-KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ (Bornova Aziz KocaoÄŸlu)
27 Haziran Cumartesi:
17.30 EskiÅŸehirspor-Altay (Yeni EskiÅŸehir)
17.30 OsmanlÄ±spor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (OsmanlÄ±)
20.00 Ekol GÃ¶z Menemenspor-Boluspor (Menemen Ä°lÃ§e)
20.00 Adana Demirspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
28 Haziran Pazar:
17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi BalÄ±kesirspor (Antakya AtatÃ¼rk)
20.00 Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-Ä°stanbulspor (Vefa)
20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ãœmraniyespor (Spor Toto Akhisar)
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