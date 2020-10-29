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29.10.2020 - 09:34 | | İSTANBUL (AA) -

TFF 1. Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'in 8. haftası, yarın Balıkesirspor ile Adanaspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor
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Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Ligde Tuzlaspor-Altay karşılaşması yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Menemenspor-Ankaraspor (Menemen İlçe)

19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)

TFF 1. Ligde 8. haftanın perdesi açılıyor

 

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