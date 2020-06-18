TFF 1. Lig'de heyecan 3 ay aradan sonra devam ediyor

TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra yarın oynanacak maçlarla devam edilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligde son karşılaşma 16 Mart'ta oynandı. Liglere 19 Mart'ta ara verildi. Ligde 95 günlük hasret, yarın yapılacak iki maçla sona erecek.

Ligin 29. haftasında yarın Giresunspor-Adanaspor, İstanbulspor-Hatayspor müsabakaları yapılacak.

Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak.

Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak.

Süper Lig 'e çıkma yarışı

TFF 1. Lig'de 9 takım sezon sonunda Süper Lig'e yükselecek 3 takımdan biri olmak için mücadele ediyor.

Ligde statü gereği 34. hafta sonunda ilk 2'de yer alan takımlar doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada bitiren takımlar ise play-off'larda Süper Lig bileti almak için yarışacak.

Ligde 28. hafta sonunda 53 puanlı lider Hatayspor'un büyük bir avantajı bulunuyor. Hatay temsilcisi, en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı 6, üçüncü sıradaki Bursaspor 'a ise 7 puan fark yakalamış durumda. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki Hatayspor, kalan 6 maçının 5'ini 10. sıranın altındaki takımlarla yapacak. Bordo-beyazlılar, ciddi bir hata yapmazsa Süper Lig biletini alacak ilk takım olacak.

Kalan 6 haftada ikincilik yarışı ise 6 takım arasında geçecek. Ligde ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 47, üçüncü Bursaspor'un 46, dördüncü Adana Demirspor ile beşinci Akhisarspor'un ise 45'er puanı bulunuyor. Altıncı Fatih Karagümrük ve yedinci Altay ise 43'er puanla sıralanıyor.

Geride kalan 28 haftada 40 puan toplayan sekizinci Cesar Grup Ümraniyespor ile bir maçı eksik olan ve 38 puan toplayan dokuzuncu Giresunspor da play-off'a girebilmek için mücadele edecek.

Ligde kalma mücadelesi

Ligde kalma mücadelesinde ise 3 takım göze çarpıyor.

Bu sezon genç bir kadroyla mücadele etmesine rağmen 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Eskişehirspor'un normal şartlar altında 26 puanının bulunması gerekiyordu. Ancak yaşadığı mali sorunlar nedeniyle 15 puanı silinen Eskişehir temsilcisi, 11 puanla son sırada bulunuyor. Bir dönem adından başarılarıyla söz ettiren Eskişehirspor'un ligden düşmesi bu hafta alınacak sonuçlara göre kesinleşebilir.

Boluspor, 25 puanla 15, Osmanlıspor 24 puanla 16, Adanaspor ise 20 puanla 17. sırada yer alıyor. Bu takımlar ligde kalma mücadelesine girerken, 31 puanla 14. sırada yer alan Altınordu nispeten daha rahat konumda olan takım olarak dikkati çekiyor.

Haftanın programı

Ligde 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

19 Haziran Cuma:

20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

20.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20 Haziran Cumartesi:

17.30 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

21 Haziran Pazar:

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

20.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Haziran Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)