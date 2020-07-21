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21.07.2020 - 12:45 | | İSTANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de play-off yarı final heyecanı başlıyor

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçları yarın yapılacak.

TFF 1. Lig'de play-off yarı final heyecanı başlıyor
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Play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Bursaspor-Adana Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.

TFF 1. Ligde play-off yarı final heyecanı başlıyor

Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. İstanbul'da Vefa Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçında ise hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.  Karşılaşmaların rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa'da yapılacak. Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri daha sonra açıklanacak.

 

 

  

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