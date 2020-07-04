TFF 1. Lig'de 'Süper Lig yarışı' nefes kesiyor!

CELAL UMUT EREN

TFF 1. Lig’de büyük heyecan yaşanıyor. 31. hafta sonunda tam 7 takımın Süper Lig yolunda ilk 2’ye girme şansı bulunuyor. Son yılların en çekişmeli lig yarışında bitime 3 hafta kala sıralamada 1’den 7’ye kadar herkesin umudunu koruması dikkat çekiyor. TFF 1. Lig’de büyük heyecan yaşanıyor. 31. hafta sonunda tam 7 takımın Süper Lig yolunda ilk 2’ye girme şansı bulunuyor. Son yılların en çekişmeli lig yarışında bitime 3 hafta kala sıralamada 1’den 7’ye kadar herkesin umudunu koruması dikkat çekiyor. Hatayspor, Adana Demir, BB Erzurum, Bursaspor, Akhisarspor, Karagümrük ve Altay nefesleri kesen bir mücadelede yer alıyor.

İşte takım takım son durum:



HATAYSPOR (57 PUAN): Geçen yıl play-off finalinde penaltılarla Gaziantep’e kaybeden Hatayspor, liderlikteki rahatlığını bu hafta bir nebze yitirdi. Boluspor’a deplasmanda 1-0 yenilen Mehmet Altıparmak’ın takımı kalan 3 haftada Keçiörengücü, Adanaspor (d) ve Bursaspor’la oynayacak.



ADANA DEMİR (54 PUAN): Bu hafta rakiplerinden BB Erzurum’u deplasmanda 2-1 yenen Adana Demir, taraftarlarını şampiyonluk havasına soktu. Kalan 3 haftada, Altay, Ümraniye (d) ve İstanbulspor’la karşılaşacak.







BB ERZURUM (53 PUAN): Pandemi sonrası 2’de 2 ile başlayan BB Erzurum, Adana Demir önünde şok yaşadı. Mehmet Özdilek’in ekibi ilk 2’den düştü. Kalan maçlarda Giresun (d), Altay (d) ve Ümraniye ile oynayacak.



BURSASPOR (52 PUAN): Yalçın Koşukavak ve İbrahim Üzülmez ile bağ kuramayan Bursaspor, camianın sevdiği İrfan Buz ile çıkışa geçti. Son 2 maçını kazanarak iddiasını koruyan Timsah, Altınordu, Menemen ve Hatayspor (d) ile karşılaşacak.

Akhisar pes etmedi

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural’ın çalıştığı Akhisarspor, Süper Lig için ilk 2 iddiasını koruyor. 51 puanla 4. sırada bulunan yeşil-siyahlılar, takımda çıkan 12 koronavirüs vakasına rağmen pes etmedi.

Rakibi Altay’a 3-1 kaybettikten sonra Ümraniyespor ve İstanbulspor’u 1-0’lık skorla geçen Akhisar, kalan 3 haftada, Balıkesir, Boluspor (d) ve Keçiörengücü ile oynayacak.

Altay ve Karagümrük’ün ilk 6 yarışı

Ligde ilk 2 için matematiksel şansı olan 50 puanlı takımlar Karagümrük ve Altay farklı bir yarışın daha içinde bulunuyor. 3 ile 6. sıradaki takımların play-off oynayacak olmasından dolayı bu iki takım bu tabloyu da önemsiyor. 50 puanın yanında artı 12 averajla Karagümrük 6. ve artı 11 averajla Altay 7. sırada. Geçen yıl TFF 1. Lig’e çıkan bu yıl da Süper Lig bileti isteyen Karagümrük, Boluspor, Keçiörengücü (d) ve Adanaspor ile oynayacak. 17 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek isteyen Yalçınkoşukavak’lı Altay da Adana Demir (d), BB Erzurum ve Giresun (d) önüne çıkacak.

Osmanlıspor düşebilir

TFF 1. Lig’de küme düşen 3. takım bu hafta belli olabilir. Eskişehir ve Adanaspor’dan sonra 24 puanla 16. sıradaki Osmanlıspor en güçlü aday. Bu hafta evinde Ümraniyespor’u konuk edecek Ankara temsilcisi kaybederse 30 puanla 15. sıradaki Boluspor’un Karagümrük deplasman sonucuna bakacak. İkili averajda 2-1 ve 2-0’lık galibiyetlerle önde olan Osmanlıspor, en kritik haftasına çıkıyor.

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