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21.07.2020 - 00:03 |

TFF 2. Lig play-off'ta yarı finalistler belli oldu!

TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçında Sakaryaspor'u 2-1 ile geçen Ankara Demirspor ve Kastamonuspor'u 1-0 yenen Tuzlaspor, yarı finale yükseldi. Diğer yarı finalistler Sancaktepe ve Manisa oldu. İşte eşleşmeler...

TFF 2. Lig play-off'ta yarı finalistler belli oldu!
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TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçında Sakaryaspor'u 2-1 ile geçen Ankara Demirspor ve Kastamonuspor'u 1-0 yenen Tuzlaspor, yarı finale yükseldi

Maç sonuçları
Ankara Demirspor 2 - Sakaryaspor 1
Kastamonuspor 0 - Tuzlaspor 1 

Yarı final eşleşmeleri
Ankara Demirspor - Tuzlaspor
Sancaktepe - Manisa

Detaylar birazdan...

TFF 2. Lig play-offta yarı finalistler belli oldu

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