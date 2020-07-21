21.07.2020 - 00:03 |
TFF 2. Lig play-off'ta yarı finalistler belli oldu!
TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçında Sakaryaspor'u 2-1 ile geçen Ankara Demirspor ve Kastamonuspor'u 1-0 yenen Tuzlaspor, yarı finale yükseldi. Diğer yarı finalistler Sancaktepe ve Manisa oldu. İşte eşleşmeler...
TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçında Sakaryaspor'u 2-1 ile geçen Ankara Demirspor ve Kastamonuspor'u 1-0 yenen Tuzlaspor, yarı finale yükseldi
Maç sonuçları
Ankara Demirspor 2 - Sakaryaspor 1
Kastamonuspor 0 - Tuzlaspor 1
Yarı final eşleşmeleri
Ankara Demirspor - Tuzlaspor
Sancaktepe - Manisa
Detaylar birazdan...