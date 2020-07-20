TFF 2. Lig’de play-off heyecanı!



TFF 2. Lig’de play-off maçları bugün başlıyor. Zorlu müsabakalara Antalya’daki Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi, Calista Sports Center, Gloria Sports Arena sahaları ile Titanic Mardan Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Çeyrek finalde 20.00’de Manisa-İnegöl ve Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe, 22.00’de Ankara Demir-Sakarya ile Kastamonu-Tuzla maçları oynanacak. Kazananlar, 24 Temmuz Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek. Final ise 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadyumu’nda yapılacak.

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