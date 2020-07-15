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15.07.2020 - 00:11 | | AA

TFF 3. Lig'de play-off maç programÄ± açÄ±klandÄ±

TFF 3. Lig'de Antalya'da yapÄ±lacak play-off maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± belli oldu.Â

TFF 3. Lig'de play-off maç programÄ± açÄ±klandÄ±
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TFF 3. Lig'de 21-27 Temmuz tarihlerinde Antalya'da yapÄ±lacak play-off maÃ§larÄ±nÄ±n programÄ± belli oldu.Â 

ÃœÃ§ gruptan play-off oynamaya hak kazanan 12 takÄ±mÄ±n yer alacaÄŸÄ± organizasyonda, yarÄ± final ve final programÄ± ÅŸÃ¶yle:Â 

1. Grup YarÄ± Final (21 Temmuz SalÄ±):Â 

21.00 Anagold24 Erzincanspor-Artvin Hopaspor (Gloria Sports Arena)Â 

21.00 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor (Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi)Â 

2. Grup YarÄ± Final (22 Temmuz Ã‡arÅŸamba):Â 

21.00 Belediye Derincespor-KarÅŸÄ±yaka (Titanic Mardan)Â 

21.00 Turgutluspor-Esenler Erokspor (Calista Sports Center)Â 

TFF 3. Ligde play-off maÃ§ programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

3. Grup YarÄ± Final (23 Temmuz PerÅŸembe):Â 

21.00 Somaspor-MuÄŸlaspor (Gloria Sports Arena)Â 

21.00 Pazarspor-NevÅŸehir Belediyespor (Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi)

Â Gruplarda yarÄ± finali geÃ§ecek takÄ±mlar finalde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelerek TFF 2. Lig'e yÃ¼kselmek iÃ§in mÃ¼cadele verecek.Â 

1. Grup Finali 25 Temmuz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Gloria Sports Arena'da, 2. Grup Finali 26 Temmuz Pazar gÃ¼nÃ¼ Titanic Mardan StadÄ±'nda ve 3. Grup Finali de 27 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Calista Sports Center'da oynanacak.

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