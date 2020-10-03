TFF aÃ§Ä±kladÄ± 3 yardÄ±mcÄ± hakemde corona virÃ¼s

03.10.2020 - 21:52 |
TFF açÄ±kladÄ±! 3 yardÄ±mcÄ± hakemde corona virüs
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ã¼Ã§ klasman yardÄ±mcÄ± hakeminin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ã¼Ã§ klasman yardÄ±mcÄ± hakeminin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
TFF'nin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "ÃœÃ§ klasman yardÄ±mcÄ± hakemimizin 01.10.2020 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan rutin Kovid-19 PCR testi sonuÃ§larÄ± pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.Â
Hakemlerin herhangi bir semptom gÃ¶stermemesine raÄŸmen, talimatlar gereÄŸi tedbir amaÃ§lÄ± karantinaya alÄ±narak tedavilerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada, 14 gÃ¼n boyunca izolasyon sÃ¼reci devam edecek hakemlerin tÃ¼m tetkik ve testlerinin yakÄ±ndan takip edileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.