TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Süper Lig'in ertelenmesi söz konusu değil

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'de seyircisiz oynanacak olan maçlara Galatasaray'ın "Maçları erteleyin" çağrısına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan cevap geldi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından TFF Başkanvekili Servet Yardımcı da liglerin durdurulmasının gündemde olmadığını açıkladı.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Servet Yardımcı, "Süper Lig maçlarının ertelenmesi gündemde değildir" ifadesini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir de "Şu andaki tercihimiz taraftarsız olarak maçların devam etmesi. İnşallah bunu uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.