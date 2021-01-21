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21.01.2021 - 23:43 | | AA

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaret etti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaret etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başsavcı Yılmaz’ın makamında gerçekleşen nezaket ziyaretine Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri İsmail Erdem ve Nuri Akın ile genel sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Ziyarette başkan Nihat Özdemir, Şaban Yılmaz'a A Milli Takım forması takdim etti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmazı ziyaret etti

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