TFF Başkanı Nihat Özdemir müjdeyi açıkladı

TFF'nin Ankara'da JW Marriott Hotel'de yapılan olağan genel kurulunda konuşan Özdemir, "Bizler federasyon olarak devletimizle iş birliği halinde, bu dönemi en az zararla atlatmak için büyük çaba gösterdik." dedi.

Nihat Özdemir, 1 Haziran 2019'da göreve geldiklerini hatırlatıp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan zorluklara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen salgınla mücadele kapsamında yapılan tüm çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Sağlık Bakanlığı'mız, siz değerli kulüplerimiz ve tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde yürüttük. Bu süreçte, destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürümüz de oynanması imkansız denen maçlar için büyük sorumluluk alarak hazırladıkları futbola dönüş protokolüyle maçlarımızın tamamlanmasını sağlayan Prof. Dr. Ömer Taşer başkanlığındaki Sağlık Kurulumuza. Sayın Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibini çalışmaları için bir kez daha tebrik ediyorum."

Profesyonel liglerde şampiyon olan ve üst lige çıkanları kutlayan Özdemir, "Bizlerden talep ettiğiniz her şeyi yönetim kurulumuzda değerlendirdik, kararlar aldık ve sizlere yardımcı olmaya çalıştık. O kararlardan en önemlisi, sizlerin de ortak mutabakatıyla, liglerde düşmenin olmamasıydı. Yeni sezonda 21 takımlı Süper Lig'i hep birlikte tecrübe edeceğiz. Bugün genel kurul salonumuzda 145 profesyonel kulübümüzün temsilcileri var. Genel kurul ailesi olarak daha da büyüdük ve yeni bir dönem bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

-2. Lig ve 3. Lig'e naklen yayın müjdesi

Nihat Özdemir, birçok sponsorluk anlaşması yaptıklarını, birçok gideri azalttıklarını, 2. Lig ile 3. Lig'deki kulüplere yardımları artırdıklarını dile getirirken, "Bir müjde vermek istiyorum. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in marka değerini yükseltmek, izlenmesini canlı olarak sağlamak en büyük hedefimizdi. Bu hedefimiz nihayet gerçek oluyor. Misli.com ile 2. Lig ile 3. Lig'in isim ve yayın hakları için anlaşma sağladık. Önümüzdeki günlerde imzayı atacağız. Böylece alt liglerimizdeki kulüplerimize önemli bir gelir kaynağı sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Görev sürelerinde 15 ayın geçtiğini anlatan Özdemir, tesisleşme çalışmalarıyla ilgili bilgi de verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın gelecek yıla ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na damga vuracağına inandığını vurgulayan Özdemir, "Bizleri bu süreçte en çok mutlu eden şey, A Milli Takım'ımızın Avrupa Şampiyonası finallerine kalmasıydı. Büyük bir heyecanla beklediğimiz finaller, pandemi nedeniyle seneye kaldı. İnanıyorum ki yakaladığımız muhteşem jenerasyonla gelecek yaza Türk Milli Takımı damgasını vuracak. İki gün sonra da UEFA Uluslar Ligi maçlarımız başlıyor. 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynuyoruz. 6 Eylül'de ise Sırbistan ile deplasmanda karşılaşacağız. Şu anda Riva'da kampta bulunan Şenol Güneş hocamıza ve futbolcularımıza başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.

Görev sürelerinde önemli işlere imza attıklarını dile getiren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolumuzun vazgeçilmez unsuru siz kulüplerimizin geleceğini garantiye almak için UEFA standartlarında uygulamaya başladığımız kulüp lisans sistemi, ilk kez ilan ettiğimiz takım harcama limitleri, bunlardan en önemlisiydi. Eşine ender rastlanan Hakem Lisesi, lisanslı sporcu sayımızı milyonlara çıkartacak UEFA GROW gibi Türk futbolunda eşik olarak gösterilecek adımlarımıza, önümüzdeki süreçle birlikte yeni halkalar ekleyeceğiz. En büyük temennimiz, kısa sürede futbolda tam normalleşmeye geçmemiz. Eğer bu mümkün olursa, ekonomik olarak kulüplerimizin rahat bir nefes alacağını söyleyebiliriz. Seyircili futbol keyfini inşallah en kısa sürede tekrardan yaşayacağız. 1 Ekim itibarıyla stadyumlarımıza tribün kapasitesinin yüzde 30'u oranında seyirci alacağız. İlerleyen süreçte dolu stadyumlarda eski coşkulu günlere döneceğiz."

- "Bizim vakit kaybetmeye tahammülümüz yok"

Bazı kulüp başkanları ve yöneticilerinin kendilerini kıran açıklamaları olduğunu söyleyen Özdemir, "Aile içinde zaman zaman farklı görüşler, anlaşmazlıklar olabilir. Önemli olan karşılıklı iyi niyet ile ortak sorunlarımızı konuşabilmek, empati yapabilmek ve ailemize zarar vermeden, Türk futbolunun iyiliği ve gelişimi için çözüm bulabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Yıllar önce, Türk futbolu mahkeme kapılarında bekletilir, kongrelerde kavga, gürültü, kıyamet kopardı." diyen Özdenir, "Artık o dönemler geride kaldı. O günleri yeniden yaşama niyetiyle hareket eden veya etmeye hazırlananlar ne kendilerine ne de futbola fayda sağlarlar. Futbolumuza sadece zarar verirler. Bizim vakit kaybetmeye tahammülümüz yok. 1 Haziran 2019 tarihinden bu yana, hem sorunlara çözüm bulmaya çalıştık hem de projelerimizin bir bölümünü hayata geçirdik. Daha yapacak da çok işimiz var. Bizim tek gayemiz, Avrupa ile rekabet eden, ekonomisi güçlü, uluslararası platformlarda marka değeri yüksek, kaliteli ve izlemesi keyifli liglere sahip olmak. Hedefimiz, Türk futbolunu, yetiştiren, üreten, kazanan, gelişen ve Avrupa'da, dünyada söz sahibi olan daha iyi bir yapıya kavuşturmak." ifadelerini kullandı.

- "Hakemlikte dönüşüm ve gençleştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Nihat Özdemir, kulüplerin hakemler üzerindeki baskıyı azaltmasını isteyerek, şunları söyledi:

"VAR sisteminin ve Türk hakemliğinin gelişmesi için tüm çabamızı ortaya koyduk. Hemen hemen her hafta acımasızca eleştirilseler de değerli hakemlerimizin hep arkasında durduk. Yeni sezon öncesinde Merkez Hakem Kurulumuzda bir değişiklik yaşadık. Görevi bırakan Sayın Zekeriya Alp'e ve ekibine bir kez daha katkıları için teşekkür ediyorum. Sayın Serdar Tatlı ve MHK üyelerimizle yola devam edeceğiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Hakemlikte dönüşüm ve gençleştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah yeni Merkez Hakem Kurulumuz ile birlikte, sadece hakem kararlarına değil sahada futbolcuların gösterdiği mücadeleye de odaklanırız. Bunun için ilk önce siz değerli kulüplerimizin hakemler üzerindeki baskıyı azaltması, onlara güvenmesi şart. Büyük işler, başarılar ve huzur, karşılıklı güvenle başlar. Yeter ki birbirimize güvenelim, destek olalım. Bizim tüm çabamız, güven ortamı oluşturmak, birlik ve beraberliğimizi sağlayıp, tüm enerjimizi yeni projelere harcamak."

Özdemir son olarak, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in yeni çıkan "Olmaz olmaz demeyin, olmaz olmaz" isimli kitabının Türk sporuna fayda sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

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