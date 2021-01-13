Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıkladı! Yabancı sayısı kararı...
13.01.2021 - 17:49 |

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıkladı! Yabancı sayısı kararı...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıkladı! Yabancı sayısı kararı...
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Nihat Özdemir'in açıklamaları:

Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 2. yarıda uygulanmak üzere, 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık. Bu ve benzerleri kararlar bir defaya mahsus alınmış kararlardır. Sıkışık takvimden dolayı bu kararları aldık. Liglerimizi oynatarak sonlandırmak için elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. Bu kararla birlikte Maç kadrosunda 14 yabancı olabilecektir. Bugün itibarıyla beIN SPORTS'la hiçbir sorunumuz yok. Sözleşmemize göre yapılacak olan tüm ödemeleri de yapmışlardır." 

YENİ BAŞKAN 28 OCAK'TA BELİRLENECEK

Başkan Özdemir'in ardından Kulüpler Birliği başkanlığından istifa eden Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu. Sepil, “Bildiğiniz üzere Kulüpler Birliği başkanlığından ayrıldım. Bugün bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yeni başkan bugün seçilmedi, öyle bir toplantı değil. 28 Ocak'ta yeni başkan belirlenecek. Futbol sektörü pandemi sebebiyle henüz yardım alamadı. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, yardım alacağımızı söyledi. Yabancı sayısının 2 artırılması istedik ve toplantıda karar alındı. 16 yabancı ile oynanması yönünde karar alındı" şeklinde konuştu.

SKORER OLARAK HABERİ DUYURMUŞTUK

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
TFF'den yeni yabancı kararı

TFF Başkanı Nihat Özdemirden açıkladı Yabancı sayısı kararı...

Fenomen Ronaldo: Yılın futbolcusu seçilmiş en genç isim
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Kar yağışı Real Madrid-Kızılyıldız maçı ertelendi
    Kar yağışı Real Madrid-Kızılyıldız maçı ertelendi
  2. Bierhoff'tan Mesut Özil mesajı
    Bierhoff'tan Mesut Özil mesajı
  3. Barça, Sergio Agüero'yu gündemine aldı
    Barça, Sergio Agüero'yu gündemine aldı
  4. CANLI | Tuzlaspor-Başakşehir
    CANLI | Tuzlaspor-Başakşehir
  5. Özdemir, yabancı sayısı kararını açıkladı
    Özdemir, yabancı sayısı kararını açıkladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olduğunu açıkladı

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olduğunu açıkladı

Silivrispor - Muğlaspor: 2-1

Silivrispor - Muğlaspor: 2-1

Son dakika | TFF'den yeni yabancı kararı

Son dakika | TFF'den yeni yabancı kararı

Ümit Karan: Yüreğimizi ortaya koymamız gerekiyor

Ümit Karan: Yüreğimizi ortaya koymamız gerekiyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet