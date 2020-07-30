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30.07.2020 - 14:21 | | İSTANBUL (İHA)

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan Kurban Bayramı mesajı şöyle:

"Sevgi, saygı ve hoşgörü duygularımızı pekiştiren, manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel şekilde yaşanmasına vesile olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini ve heyecanın yaşıyoruz. Covid-19 salgınına karşı ülkece verdiğimiz mücadeleye devam ederken bu bayramı ailelerimizle ve sevdiklerimizle bir arada kutlayacağız. Bu hastalıktan tamamen kurtulmak için hijyen, maske, mesafe kurallarına dikkat ederek bayramı coşku içerisinde geçireceğimize inanıyorum. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, futbol ailemizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum."

TFF Başkanı Nihat Özdemirden Kurban Bayramı mesajı

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