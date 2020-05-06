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06.05.2020 - 14:51 |

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Türkiye Kupası açıklaması

Korona virüs nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun akıbeti netlik kazandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ligleri 12-13-15 Haziran'da başlatma kararı aldıklarını açıkladı. Ayrıca Özdemir Türkiye Kupası'nda kalan 3 maç ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

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İşte Özdemir'in açıklamaları;

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçımız var. Fenerbahçe-Trabzon ve Alanya-Antalya maçı. Tarih konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili kararlar alıp açıklayacağız.

Şifresiz yayına gelince Turkuvaz grubu şifresiz yayınlıyor. Yayıncı kuruluş çok büyük meblağ ödüyor. Beinsports ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şifresiz yayın olursa hukuksal durumlar ortaya çıkacak. Yayıncı kuruluş haklıdır. Bunun kararı Beinsports yetkililerinindir.

"Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacağız"

İnşallah ligleri en güzel biçimde Temmuz ayında tamamlamak istiyoruz. Ve Ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız. Aldığımız kararların Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. 

TFF Başkanı Nihat Özdemirden Türkiye Kupası açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemirden Türkiye Kupası açıklaması

Nihat Özdemir'den Türkiye Kupası açıklaması
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