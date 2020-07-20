TFF Başkanı Özdemir, Hatay'daki yeni stadyumda incelemelerde bulundu

Bir takım programlar için kente gelen Özdemir ile beraberindekiler, ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti. Burada Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesinden dolayı tebriklerini ileten Özdemir, başkan Savaş'a milli takım forması hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaş da Özdemir'e kenti simgeleyen bazı tablo ve ürünler verdi. Özdemir ile beraberindekiler daha sonra, Hatayspor'un yeni sezonda maçlarını oynaması panlanan ve yapımında sona gelinen satada geçerek incelemelerde bulundu.

Burada stadyum hakkında yetkililerden bilgi alan Özdemir, tesisin kente hayırlı olmasını temenni etti.