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20.07.2020 - 13:08 | | HATAY (AA)

TFF Başkanı Özdemir, Hatay'daki yeni stadyumda incelemelerde bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay'da inşası bitmek üzere olan stadı gezdi.

TFF Başkanı Özdemir, Hatay'daki yeni stadyumda incelemelerde bulundu
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Bir takım programlar için kente gelen Özdemir ile beraberindekiler, ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti. Burada Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesinden dolayı tebriklerini ileten Özdemir, başkan Savaş'a milli takım forması hediye etti.

TFF Başkanı Özdemir, Hataydaki yeni stadyumda incelemelerde bulundu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaş da Özdemir'e kenti simgeleyen bazı tablo ve ürünler verdi. Özdemir ile beraberindekiler daha sonra, Hatayspor'un yeni sezonda maçlarını oynaması panlanan ve yapımında sona gelinen satada geçerek incelemelerde bulundu.

Burada stadyum hakkında yetkililerden bilgi alan Özdemir, tesisin kente hayırlı olmasını temenni etti.

 

  

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