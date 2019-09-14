TFF Başkanı Özdemir ile Güneş, Başakşehir-Sivas maçında

Süper Lig’in 4. haftasında M. Başakşehir, evinde DG Sivasspor ile karşılaştı.

Mücadeleyi TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip ediyor. Özdemir ve Güneş, protokol tribününde turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte maçı izledi.