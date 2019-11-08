TFF Başkanı Özdemir'den Medipol Başakşehir'e kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger galibiyetten dolayı tebrik mesajı gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamada Nihat Özdemir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında dün deplasmanda Avusturya'nın Wolfsberger takımını 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in başkanı Gümüşdağ'ı kutladı.

Elde edilen başarının kalan maçlar ve turlarda da aynı şekilde devam etmesini dileyen Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Wolfsberger karşısında deplasmanda oynadığınız maçta 3-0 galip gelerek Türk futboluna çok değerli puanlar kazandırdınız ve ülkemize gurur yaşattınız. Uluslararası alanda başarıların çok kıymetli olduğu bu dönemde elde ettiğiniz galibiyet ve ülke puanına katkılarınız nedeniyle şahsınız nezdinde yönetim kurulunuzu, teknik heyetinizi, futbolcularınızı ve camianızı gönülden tebrik ediyorum."