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17.07.2020 - 19:41 |

TFF duyurdu! Play-Off maçları şifresiz yayınlanacak...

TFF, 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçlarının A Spor'dan canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

TFF duyurdu! Play-Off maçları şifresiz yayınlanacak...
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20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında Antalya'da oynanacak 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Play-Off maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.  

Tüm müsabakaların canlı yayınlanması ve daha fazla sayıda futbolsevere ulaşması amacıyla maç saatlerinde değişiklikler yapıldı. Aynı saatte başlayan müsabakalar ise dönüşümlü olarak ekranlara gelecek.

TFF duyurdu Play-Off maçları şifresiz yayınlanacak...

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