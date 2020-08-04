TFF, harcama limitlerini açıklayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonu harcama limitlerini bugün resmen açıklayacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, harcama limitlerinin transfer tescil döneminin de başlayacağı 4 Ağustos (bugün) tarihinde ilan edileceğini duyurmuştu.



Kulüpler önümüzdeki sezon uzun süredir büyük merakla beklenen limitler çerçevesinde harcama yapabilecek. Kulüp Lisans Kurulu, mali durumlarına göre kulüpler için tek tek harcama limiti belirleyecek. Geride kalan 2019-2020 sezonunda kabul edilebilir sapma miktarı yüzde 30 olarak tespit edilmişti. Bu sezon ise sapma miktarı yüzde 15’e çekilecek. Başka bir deyişle kulüpler 2020-2021 sezonunda açıklanan harcama limitini yalnızca yüzde 15 oranında aşabilecek.



Ancak bu kez harcama limitinin belirlenmesinde çok önemli bir faktör olan faizin hesaplaması yeni rakamlar üzerinden yapılacak. Dolayısıyla kulüpler daha iyi harcama limiti alabilecek.

TFF Kulüp Lisans Kurulu geçen sezon en yüksek harcama limitini 368 milyon lira ile Galatasaray’a vermişti. Beşiktaş’a 256, Fenerbahçe’ye 206, Başakşehir’e 149, Trabzonspor’a ise 88 milyon lira harcama hakkı verilmişti.

İşte yaptırımlar

Takım harcama limitinin aşılması durumunda uygulanacak cezalar şöyle:

- Yüzde 5’e kadar ihtar cezası verilir.

- Yüzde 6 - yüzde 10 arası kadro sınırlaması cezası verilir.

-Yüzde 11 - yüzde 15 arası transfer yasağı cezası verilir.

- Yüzde 16 - yüzde 20 arası 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

- Yüzde 21 - yüzde 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

- Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

Transfer başlıyor

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün resmen başlayacak. Yaz transfer dönemi 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. “Ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin hangi tarihler arasında olacağı ise daha sonra duyurulacak.

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