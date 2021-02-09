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09.02.2021 - 21:13 | | AA

TFF heyeti, UEFA TEP Toplantısı'na katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, UEFA tarafından her yıl ülke federasyonları üst yönetimlerinin katılımıyla düzenlenen TEP (Top Executive Programme) Toplantısı'na video konferans yoluyla katıldı.

TFF heyeti, UEFA TEP Toplantısı'na katıldı
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 TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş hazır bulundu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, 55 ülkeden temsilciler yer alırken, UEFA ile üye federasyonlar arasında Avrupa kulüp müsabakalarının 2024 yılı sonrasındaki formatına dair değerlendirmeler yapıldı.

UEFA, Türkiye'nin İtalya ile açılış maçını oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası ile ilgili alınacak tedbirler ve planlamalar hakkında federasyonları bilgilendirdi. Ayrıca, bu sezon devam eden milli takım ve kulüp turnuvalarıyla ilgili de bilgi verildi.

Öte yandan, 20 Nisan'da Montrö'de gerçekleştirilecek kongrede federasyonların onayına sunulacak UEFA statüsündeki değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılıp, görüş alışverişinde bulunuldu.

TFF heyeti, UEFA TEP Toplantısına katıldı

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