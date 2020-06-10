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HaberlerAnadolu Kulüpleri Haberleri TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı
10.06.2020 - 16:45 | | İSTANBUL (AA)

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı
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TFF'de yapılan açıklamaya göre, Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF başkan vekilleri Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu Üyesi Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu Üyeleri Cengiz Günaydın ve Celil Hekimoğlu katıldı. 

Toplantıda, TFF Yönetim Kurulu tarafından 13 Mayıs tarihinde şimdilik kaydıyla 18 Temmuz'da başlatılması kararlaştırılan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları ile ilgili hazırlıklar ve uygulamalar değerlendirildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından toplantının sonunda Volkan Can, Cengiz Günaydın ve Celil Hekimoğlu'na A Milli Takım forması takdim edildi.

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı

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