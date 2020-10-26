TFF ile 2. ve 3. Lig KulÃ¼pler BirliÄŸi, deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ± yaptÄ±

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2. ve 3. Lig KulÃ¼pler BirliÄŸi DerneÄŸi, 2020-2021 sezonuyla ilgili bir deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ± yaptÄ±.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Riva'da TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'in ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±ya TFF baÅŸkan vekilleri Servet YardÄ±mcÄ±, YÄ±lmaz BÃ¼yÃ¼kaydÄ±n ve Ali DÃ¼ÅŸmez, genel sekreter Kadir KardaÅŸ, 2. ve 3. Lig KulÃ¼pler BirliÄŸi DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Volkan Can ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri ile Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig kulÃ¼plerinin baÅŸkan ve temsilcileri katÄ±ldÄ±.Â

ToplantÄ±da, TFF SaÄŸlÄ±k Kurulu Kovid-19 SaÄŸlÄ±k Kurulu rehberi, Kovid-19 PCR testleri, Kovid-19 SalgÄ±nÄ± Nedeniyle MÃ¼sabakalarda Uygulanacak Tedbirlere Ä°liÅŸkin Talimat uygulamalarÄ±, yayÄ±n gelirleri ve kulÃ¼pler yasasÄ± taslaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gibi gÃ¼ndem maddeleri hakkÄ±nda TFF ile kulÃ¼pler arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± fikir alÄ±ÅŸ veriÅŸinde bulunuldu.