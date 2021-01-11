TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı bir araya gelecek

Yapılan açıklamaya göre, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa kararı alması sonrasında TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle gerçekleşecek değerlendirme toplantısı, federasyonun Riva'daki tesislerinde saat 14.00'te başlayacak.

Toplantıda Süper Lig'de tamamlanmak üzere olan ilk yarı öncesi futbolun genel konuları üzerinde istişare yapılıp ve fikir alışverişinde bulunulacak.