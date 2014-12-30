TFF, Konyaspor'un talebini reddetti

Bunun üzerine Konyaspor kafilesi bugün uçakla önce İstanbul'a gitti. Kafile oradan da Şırnak'a geçecek.

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 3 kişinin öldüğü olayın ardından yarın oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası grup eleme maçının ileri bir tarihe ertelenmesi ve başka bir ilde oynanması için dün TFF'ye başvurduklarını, ancak başvurularının reddedildiğini belirtti. Baydar, güvenlik gerekçesiyle böyle bir talepte bulunduklarını, talebin reddedilmesi üzerine kafilenin Şırnak'a gittiğini ifade etti.

Torku Konyaspor, Cizrespor ile 24 Mart Çarşamba günü Konya'da kendi sahasında oynadığı maçtan 7-1 galip ayrılmıştı.