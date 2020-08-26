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26.08.2020 - 17:42 | | İSTANBUL (AA) -

TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı
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TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 25.08.2020 tarihinde yaptığı toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na eklenen Geçici Madde 10 ile 2020-2021 futbol sezonu için Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresi 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Federasyon, 13 Mayıs'ta da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitmişti.

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