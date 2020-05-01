TFF Sağlık Kurulu "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı!

İşte TFF'nin sitesinden yapılan açıklama;

TFF Sağlık Kurulu tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırlandı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü, Hazırlık Dönemi, Müsabaka Dönemi ve Pozitif Test Senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken protokolün, "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi - Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı yayınlandı.