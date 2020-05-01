Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri TFF Sağlık Kurulu "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı!
01.05.2020 - 20:41 |

TFF Sağlık Kurulu "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı!

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün hazırlandığını açıkladı.

TFF Sağlık Kurulu "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı!

İşte TFF'nin sitesinden yapılan açıklama;

TFF Sağlık Kurulu tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırlandı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü, Hazırlık Dönemi, Müsabaka Dönemi ve Pozitif Test Senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken protokolün, "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi - Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı yayınlandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fransızlar, Rennes'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini belirledi! Başakşehir...

TFF Sağlık Kurulu Futbola Dönüş Öneri Protokolü hazırladı

 

Artık Marcao da TikTok'ta!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kasapoğlu, yarın TFF ve alt liglerdeki kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek

Bakan Kasapoğlu, yarın TFF ve alt liglerdeki kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek

Marco Aurelio, Fenerbahçe'yle anlaştı

Marco Aurelio, Fenerbahçe'yle anlaştı

Yusuf Yalçın Arslan: Hedefim A Milli Takım forması giymek

Yusuf Yalçın Arslan: Hedefim A Milli Takım forması giymek

Bayer Leverkusen, Aranguiz'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

Bayer Leverkusen, Aranguiz'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı 

Sıradaki Haber