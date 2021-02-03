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03.02.2021 - 14:55 | | DHA

Son Dakika | TFF: 'Takım Harcama Limitleri uygulaması titiz bir şekilde sürdürülmektedir'

Türkiye Futbol Federasyonu takım harcama limitleri ile ilgili flaş açıklama yaptı. Açıklamada, "Süreci tartışmalı hale getiren açıklamalar ve yorumların Türk futboluna bir katkısı yok" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika | TFF: 'Takım Harcama Limitleri uygulaması titiz bir şekilde sürdürülmektedir'
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada; tüm kulüplerin isteği ve desteğiyle başlatılan Takım Harcama Limitleri uygulamasının titiz bir şekilde sürdürülmekte olduğu ve yapılan tüm transferlerin Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelendiği, şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerekli takip yapılarak ilgili işlemlerin uygulandığı belirtildi.

TFF'nin internet sitesinden Takım Harcama Limitleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuz tarafından futbol kulüplerimizin sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşmalarını sağlamak amacıyla 2019-2020 sezonu itibariyle, tüm kulüplerimizin isteği ve desteğiyle başlattığımız Takım Harcama Limitleri uygulaması titiz bir şekilde sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; kulüplerimizin transfer çalışmaları ve harcamaları ile ilgili uygulama esasları Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı çerçevesinde belirlenmiş, kontrolü ve denetimi Kulüp Lisans Kurulu tarafından yürütülmektedir.Geçmiş sezonlarda olduğu gibi, 2020-2021 futbol sezonu için de kulüplerimizin sezon boyunca harcayabilecekleri tutarlar Talimatımızda belirtilen yöntemler ile 1. Transfer ve Tescil dönemi ve Kulüplerimizin artırım talepleri dikkate alınarak 2. Transfer ve Tescil Dönemi öncesinde kamuoyuna ilan edilmiştir.

Kulüplerimiz de her takıma aynı yöntem ve sistem uygulanmasıyla belirlenen limitler çerçevesinde transfer çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Kulüplerin Takım Harcama Limitlerini aşan futbolcu sözleşmelerinin tescili Talimat hükümlerine göre mümkün değildir.

Aynı Talimatın Cezai Yaptırımlar Maddesinin 2. Bendine göre; “Kulüplerin, işbu EK-XII uyarınca Kurul’a sunması gereken bilgi ve belgeleri süresinde sunmaması, eksik sunması veya yanıltıcı bilgi ve belge sunması halinde Kurul tarafından, ihlalin ağırlığına göre İhtar, Kadro Sınırlaması, Transfer Yasağı ve Puan Silme yaptırımları birlikte veya ayrı uygulanır” hükmüyle kulüplere uygulanacak yaptırımlar açıkça belirtilmiştir.

Yapılan tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır.

Dolayısıyla kamuoyu nezdinde süreci tartışmalı hale getiren açıklamalar ve yorumların Türk futboluna bir katkısı yoktur. Kulüplerimizin de bu görev ve sorumlulukla hareket edeceklerine inancımız tamdır. Federasyonumuz kararlılıkla Takım Harcama Limitlerini tüm kulüplerimizi mali disipline kavuşturmak amacıyla uygulamaya devam edecektir."

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