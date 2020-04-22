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22.04.2020 - 14:21 | | İSTANBUL (İHA)

TFF ve TASKK’tan tüm Türkiye’ye maske

Türkiye Futbol Federasyonu sponsorluğunda tüm Türkiye’ye maske dağıtımı başladı. TFF İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez öncülüğünde başlatılan maske dağıtımı İstanbul’da başladı.

TFF ve TASKK’tan tüm Türkiye’ye maske

Türkiye’deki tüm amatör kulüplere maske dağıtımı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez öncülüğünde başlatılan maske dağıtımında 7 bin kulübün yanı sıra antrenörler, hakemler ve saha komiserlerine maske veriliyor.

İstanbul’da başlatılan maske dağıtımı, önümüzdeki hafta bütün illerde devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu sponsorluğunda gerçekleşen maske dağıtımında, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, taban birliklere 350 binin üzerinde maske verecek ve bu maskeler tüm amatör kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve saha komiserlerine dağıtılacak.

TFF ve TASKK’tan tüm Türkiye’ye maske

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