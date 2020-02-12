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HaberlerGöztepe Haberleri TFF Yönetimi, Göztepe-Beşiktaş maçı için kararını yarın açıklayacak
12.02.2020 - 07:53 |

TFF Yönetimi, Göztepe-Beşiktaş maçı için kararını yarın açıklayacak

TFF Yönetim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün kural hatası nedeniyle yaptığı 'maç tekrarı' başvurusunu yarın karara bağlayacak.

TFF Yönetimi, Göztepe-Beşiktaş maçı için kararını yarın açıklayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig’in 19. haftasında İzmir’de oynanan Göztepe maçının kural hatası nedeniyle tekrar edilmesini isteyen Beşiktaş Kulübü’nün başvurusunu görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Siyah-beyazlılar, Göztepe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle biten karşılaşmada Hüseyin Göçek’in hakem atışında kural hatası yaptığı gerekçesiyle maçın yeniden oynanmasını istemişti. Merkez Hakem Kurulu’ndan görüşünü alan TFF Yönetimi yarın gerçekleşecek toplantının ardından kararını açıklayacak. TFF Yönetimi toplantıda Gaziantep FK’nın kural hatası gerekçesiyle Gençlerbirliği maçının tekrar oynanması için yaptığı başvuruyu da karara bağlayacak.

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TFF Yönetimi, Göztepe-Beşiktaş maçı için kararını yarın açıklayacak

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