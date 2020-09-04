TFF'dan talimat deÄŸiÅŸikliÄŸi! Ä°kinci sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kart...

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin TalimatÄ±'nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.Â

TFF'nin internet sitesinde, maddelerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lan talimatlar yayÄ±mlandÄ±.Â

Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n "KiÅŸilerin Ä°hraÃ§ Edilmesi" baÅŸlÄ±klÄ± 94. Maddesi'nin deÄŸiÅŸtirilen 5. fÄ±krasÄ±na gÃ¶re resmi mÃ¼sabakalarda ikinci sarÄ± kartÄ±n ardÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyundan ihraÃ§ edilen futbolcular, aynÄ± kategorideki takip eden maÃ§ta otomatik olarak cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸecek.Â

94. Madde'nin 5. fÄ±krasÄ± ÅŸÃ¶yle:Â

"Resmi mÃ¼sabakalarda ikinci sarÄ± kart nedeniyle oyundan ihraÃ§ edilen futbolcular aynÄ± kategorideki takip eden mÃ¼sabakada otomatik olarak cezalÄ±dÄ±rlar. AnÄ±lan cezanÄ±n infazÄ± gerÃ§ekleÅŸinceye kadar, ayrÄ±ca disiplin kurullarÄ±nca cezalandÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸlarsa, diÄŸer kategorilerdeki mÃ¼sabakalarda oynayabilirler."