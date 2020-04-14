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14.04.2020 - 07:00 |

TFF'de gözler mayısın ilk haftasında!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, devlet yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.TFF Başkanı, "Mayısın ilk haftası yapacağımız değerlendirmede mayıs ayında çalışmaların başlayıp, başlamayacağını bu raporlar belirleyecek” dedi.

TFF'de gözler mayısın ilk haftasında!

BİLAL MEŞE

Özdemir’den açıklama
Kovid-19 salgını nedeniyle liglerin ne zaman start alacağı konusundaki çalışmalar sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, devlet yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Liglerin başlama tarihi ile ilgili görüşmelerin titizlikle devam ettiğini belirten Özdemir, “TFF olarak ‘lig şu tarihte başlayacak’ demek gibi bir kararımız olamaz” ifadelerini kullandı.

Raporları bekleyeceğiz
TFF Başkanı, “Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz. Elbette UEFA’nın görüşünü de alacağız. Mayısın ilk haftası yapacağımız değerlendirmede mayıs ayında çalışmaların başlayıp, başlamayacağını bu raporlar belirleyecek” dedi.

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