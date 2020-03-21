TFF'de yedi ayrı senaryo

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürütme kararı aldı. Süreci yakından takip edecek olan federasyonun liglerin bitiş tarihi ile ilgili yedi ayrı senaryo hazırladığı öğrenildi.

Salgınla ilgili gelişmelere göre bunlardan bir tanesi devreye sokulacak. Ancak liglerin haftada iki maçla en geç Haziran başında bitirilmesi hedefleniyor.

‘Play-off olabilir’

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, 18 kulüp başkanın da liglerin ertelenmesini istediğini söyledi. Sepil, “Bakan Kasapoğlu bizi toplantıya çağırdı. Burada bu konuları açık yüreklilikle konuştuk. Görüş ayrılığı yoktu. Riskler konuşuldu. Her şey normalleşirse 17 Nisan’da liglere başlayabiliriz. Süreç uzarsa play-off sistemine geçilebilir. Çok uzarsa lig bu haliyle tescil edilebilir” dedi.

Bahçıvan bıraktı



TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in talebiyle federasyondaki tüm görevlerinden istifa etti. Yönetime Galatasaray kontenjanından seçilen İSO Başkanı Bahçıvan, üç gün önce maçların ertelenmemesi nedeniyle Nihat Özdemir’e ithafen bir mektup yazmış ve sert eleştirilerde bulunmuştu.

Anlayışımıza uymaz

Bahçıvan’ın TFF üyelerine yolladığı mektup kısa bir süre sonra medyada yer almış ve federasyonu zor durumda bırakmıştı. Bahçıvan ile görüşen Başkan Özdemir, mektubun hem zamanlamasının hem de içeriğinin yanlışlığına dikkat çekip; “Biz bir ekibiz. Sizin bu yaptığınız hareket anlayışımıza uymamaktadır. İstifanızı rica ediyorum” dedi.

Diego Ribas'tan El Yıkama Tüyoları