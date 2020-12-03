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03.12.2020 - 20:31 | | AA

TFF'den Bakan Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den Bakan Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. 

TFF'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve değerli eşi Sayın Betül Kasapoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Bakan Kasapoğlu ve eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

TFFden Bakan Kasapoğluna geçmiş olsun mesajı

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