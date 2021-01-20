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20.01.2021 - 07:37 |

TFF'den flaş karar! Karagümrük-Beşiktaş karşılaşması...

Beşiktaş, ligde yarın Fatih Karagümrük’le Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı maçın, rakibinin de ortak görüşüyle Vodafone Park’a alınmasını istedi.

TFF'den flaş karar! Karagümrük-Beşiktaş karşılaşması...
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Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük-Beşiktaş karşılaşması, mücadeleye çıkacak iki kulübün talebine rağmen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Kulüplerin, geçtiğimiz günlerde yağan kar nedeniyle zeminin olumsuz yönde etkilendiği Olimpiyat Stadı yerine karşılaşmanın Vodafone Park'ta oynanması yönündeki isteği, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi.

Karşılaşma önceden belirlendiği gibi 21 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.,

TFFden flaş karar Karagümrük-Beşiktaş karşılaşması...

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