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16.11.2016 - 19:10 | | İSTANBUL (AA)

TFF'den "geçmiş olsun" mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu, trafik kazası geçiren Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den "geçmiş olsun" mesajı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), trafik kazası geçiren Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Çaykur Rizespor futbolcusu Leonard Kweuke'nin bugün bir trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Leonard Kweuke'ye, ailesine ve Çaykur Rizespor Kulübüne geçmiş olsun dileriz." ifadelerine yer verildi.

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