22.01.2021 - 10:05 | | AA
TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliğinin onursal başkanı, adını Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna değerli katkılarda bulunan İlhan Cavcav'ı vefatının 4. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.