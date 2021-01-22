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22.01.2021 - 10:05 | | AA

TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı
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TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliğinin onursal başkanı, adını Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna değerli katkılarda bulunan İlhan Cavcav'ı vefatının 4. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

TFFden İlhan Cavcav için anma mesajı

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