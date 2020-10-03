Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFenerbahçe Haberleri TFF'den Lefter Küçükandonyadis'in eÅŸi için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±
03.10.2020 - 19:24 | | AA

TFF'den Lefter Küçükandonyadis'in eÅŸi için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

TFF, milli takÄ±mÄ±n veÂ  sarÄ±-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis'in eÅŸi StavriniÂ  KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi nedeniyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

TFF'den Lefter Küçükandonyadis'in eÅŸi için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±
ABONE OL

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takÄ±mÄ±n veÂ  sarÄ±-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis'in eÅŸi StavriniÂ  KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi nedeniyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â 

TFF'nin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z veÂFenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n eski futbolcularÄ±ndan, 2012 yÄ±lÄ±nda vefat eden LefterÂ  KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis'in eÅŸi Stavrini KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini derinÂ  bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ile Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±,Â  sevenleri ve FenerbahÃ§e camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

TFFden Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadisin eÅŸi iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±

Â 
    Emre BelözoÄŸlu, Mihriban türküsünü söyledi!
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. TFF'den Lefter Küçükandonyadis'in eÅŸi için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±
      TFF'den Lefter Küçükandonyadis'in eÅŸi için baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±
    2. BaÅŸakÅŸehir'de Okan Buruk'tan gol itirafÄ±!
      BaÅŸakÅŸehir'de Okan Buruk'tan gol itirafÄ±!
    3. Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kamp kadrosu belli oldu!
      Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kamp kadrosu belli oldu!
    4. Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan kadro açÄ±klamasÄ±!
      Son dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan kadro açÄ±klamasÄ±!
    5. CANLI | Fenerbahçe-Karagümrük
      CANLI | Fenerbahçe-Karagümrük



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR