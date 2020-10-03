TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takÄ±mÄ±n veÂ sarÄ±-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis'in eÅŸi StavriniÂ KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi nedeniyle baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

TFF'nin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z veÂFenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n eski futbolcularÄ±ndan, 2012 yÄ±lÄ±nda vefat eden LefterÂ KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis'in eÅŸi Stavrini KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini derinÂ bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ile Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±,Â sevenleri ve FenerbahÃ§e camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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