Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri TFF'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı
01.05.2020 - 22:29 | | İSTANBUL (AA) -

TFF'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı

TFF'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

TFFden Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

 

 

 

    Artık Marcao da TikTok'ta!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Fenerbahçe'ye sözünü tuttu'

    'Fenerbahçe'ye sözünü tuttu'

    Michael Jordan 2 saat için 100 milyon doları geri çevirdi!

    Michael Jordan 2 saat için 100 milyon doları geri çevirdi!

    Premier Lig'de son karar: Sezon oynanıyor

    Premier Lig'de son karar: Sezon oynanıyor

    Bakan Kasapoğlu, yarın TFF ve alt liglerdeki kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek

    Bakan Kasapoğlu, yarın TFF ve alt liglerdeki kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek

    Sıradaki Haber